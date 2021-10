Squid Game, l'elezione di Donald Trump è stata d'ispirazione: "Conduceva un gioco dell'orrore"

Il creatore di Squid Game, il nuovo successo internazionale di Netflix, ha rivelato come la crisi finanziaria dell'ultimo decennio e l'elezione di Donald Trump lo abbiano ispirato a realizzare la serie dopo anni e anni di statica contemplazione.

Il regista Hwang Dong-hyuk, intervistato da IndieWire, ha recentemente svelato di aver partorito l'idea di base dello show nel 2008: "Ci fu la crisi di Lehman Brothers, l'economia coreana ne fu duramente colpita e anche io mi trovavo in difficoltà economica".

Una scena di Squid Game

"Negli ultimi 10 anni, ci sono stati molti altri problemi: c'è stato il boom delle criptovalute, in cui le persone in tutto il mondo, in particolare i giovani in Corea, hanno puntato tutto e hanno investito tutti i loro soldi." Ha continuato Hwang. "E c'è stato l'aumento di giganti come Facebook, Google." Tuttavia, è stata l'elezione di Donald Trump a convincere il regista che il mondo fosse finalmente pronto per la sua creazione.

Hwang Dong Hyeuk ha concluso l'intervista con le seguenti parole: "E poi Donald Trump è diventato il presidente degli Stati Uniti... penso che assomigli molto a uno dei VIP di Squid Game. Era quasi come se stesse conducendo un gioco dell'orrore, non un paese. Dopo tutti questi avvenimenti ho pensato che fosse giunto il momento giusto per la serie."