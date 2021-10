Squid Game: il cast ospite di Jimmy Fallon, tra divertimento e giochi

Il cast di Squid Game mercoledì sera ha partecipato in remoto all'ultimo episodio del Tonight Show di Jimmy Fallon, tra divertimento e giochi come carta forbici e sasso.

Squid Game è la grande novità del momento su Netflix: pian piano tutto il mondo si sta appassionando alla serie televisiva sudcoreana, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk. Mercoledì sera il cast ha fatto la sua prima apparizione presso il Tonight Show di Jimmy Fallon, dove gli attori sono diventati i protagonisti dei tipici giochi del presentatore statunitense, tra risate e puro divertimento.

Per chi non lo sapesse, Squid Game ha debuttato su Netflix il 17 settembre ed è rapidamente diventato lo spettacolo numero 1 dello streamer grazie all'entusiasmo degli utenti. Prodotto in Corea del Sud e sottotitolato in molte lingue, il survival drama è ambientato a Seoul, dove persone con enormi debiti sono attirate in una competizione che promette ricchezza al vincitore e morte ai perdenti.

Fallon ha notato come il fenomeno abbia creato un certo fermento, attirando l'attenione dei produttori di tutto il mondo: "Ora tutte le principali reti stanno cercando di creare il prossimo Squid Game. Da qualche parte, c'è un dirigente della NBC che sta dicendo: 'Svuotiamo le piscine su American Ninja Warrior.'"

Le star di Squid Game, Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-Joon e HoYeon Jung, sono apparse in remoto durante l'ultimo episodio del Tonight Show e presto sono diventate le protagoniste di un'intensa sessione di giochi come "Gara con uovo e cucchiaio" e "Carta forbici e sasso".