Squid Game: ad Abu Dhabi si terrà la prima versione "vera" del gioco

Martedì 12 Ottobre 2021, presso Abu Dhabi, i fan di Squid Game avranno la possibilità di vivere in prima persona un'esperienza molto simile a quella dei protagonisti della loro serie Netflix preferita, senza l'omicidio, le indicibili sofferenze e gli spargimenti di sangue.

Il Centro Culturale Coreano negli Emirati Arabi Uniti sta organizzando una rievocazione dei giochi, visti nella serie sudcoreana, per due squadre di 15 partecipanti. L'evento, previsto per questo martedì, avrà luogo in due sessioni separate presso l'ufficio di Abu Dhabi del Centro Culturale.

Secondo la pagina ufficiale, quattro dei sei giochi facenti parte nella serie Netflix verranno rievocati durante l'evento: tra questi ci saranno le sfide "Red Light Green Light" e "caramelle Dalgona". I giocatori potranno anche cimentarsi in giochi come "Marbles" e "Ddakji", entrambi comparsi anche negli episodi nella serie.

Una scena di Squid Game

Invece di 38 milioni di dollari, tuttavia, ogni vincitore riceverà una tuta verde personalizzata: non ci saranno premi in denaro. Le partite si terranno in sessioni di due ore, in stile torneo, e i giocatori eliminati potranno guardare il resto della gara da bordo campo.

Per partecipare alla versione degli Emirati Arabi Uniti di Squid Game, i candidati devono compilare un modulo contenente tre domande in cui verrano testate le loro conoscenze base dello show di Netflix. Nam Chan-woo, il direttore del Centro Culturale Coreano degli Emirati Arabi Uniti, ha rivelato che i partecipanti indosseranno magliette con il logo dello spettacolo, mentre lo staff dell'evento indosserà i costumi delle guardie dello show.