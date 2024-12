Squid Game 2 sbarca a Venezia con la bambola Young-hee e le Pink Guards

Nella giornata di ieri Venezia ha ospitato a sorpresa le Pink Guards e la bambola Young-hee di Squid Game, la serie che tornerà in esclusiva su Netflix dal 26 dicembre con gli episodi della stagione 2.

Per lo stupore, e la gioia, degli abitanti e dei turisti, venerdì si è svolto l'originale evento nell'area del Bacino di San Marco, della Riva degli Schiavoni e davanti a Palazzo Ducale.

L'iniziativa promozionale di Squid Game 2 a Venezia

Le guardie di Squid Game sono state immortalate mentre si scattavano selfie vicino al Ponte di Rialto e si spostavano in città anche a bordo delle gondole, fino ad arrivare poi in Piazza San Marco in attesa della bambola Young-hee, approdata nella città lagunare navigando in Canal Grande.

La presenza dei personaggi e del simbolo della serie non hanno potuto che attirare l'attenzione e la curiosità di chi si trovava in città.

Ecc le foto:

Cosa accadrà in Squid Game 2

La seconda stagione della serie è composta da 7 episodi scritti e diretti da Hwang Dong-hyuk.

Nel cast del progetto realizzato da Firstman Studio ci sono Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun, Gong Yoo, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, Jo Yu-ri e Won Ji-an.

Squid Game 2: tra Bocelli, Slam Dunk e il Capitalismo. Le anticipazioni secondo il regista e il cast

La storia è ambientata tre anni dopo aver vinto lo Squid Game, quando il Giocatore 456 rimane determinato a trovare le persone che stanno dietro a questo gioco e a porre fine al loro sport malvagio. Utilizzando i soldi che ha vinto per finanziare la sua ricerca, Gi-hun inizia dal luogo più ovvio: cercare l'uomo in abito elegante che gioca a ddakji nella metropolitana. Ma quando i suoi sforzi producono finalmente dei risultati, la strada per distruggere l'organizzazione si rivela più letale di quanto immaginasse: per porre fine al gioco, deve rientrarvi.