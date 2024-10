Squid Game 2: il trailer della seconda stagione anticipa la sorte del giocatore 456

Perché mai giocatore 456 vorrebbe tornare in gioco? Questa domanda troverà risposta nella seconda stagione di Squid Game, che tornerà su Netflix il 26 dicembre. Lee Jung-jae riprende il ruolo di Seong Gi-hun, alias giocatore 456, che ora è in missione per svelare la mortale verità della competizione.

Il teaser rivela anche il ritorno di Lee Byung-hun come Front Man, le cui vere motivazioni rimangono avvolte nel mistero, mentre Hwang Jun-ho di Wi Ha-jun è tornato, portando avanti la narrazione come l'implacabile detective in una missione tutta sua.

Squid Game si concluderà con la terza stagione, l'annuncio dell'uscita della stagione 2 in un teaser

Uno show di successo

Creato da Hwang Dong-hyuk, Squid Game è diventato un fenomeno globale dopo il suo debutto nel 2021. Dopo 12 anni di sviluppo, ci sono voluti solo 12 giorni perché diventasse la serie Netflix più popolare di sempre. Ha dominato la Top 10 globale per nove settimane consecutive, la prima volta per una serie non in inglese, e ha fatto la storia con rivoluzionarie vittorie agli Emmy.

Netflix afferma che la campagna pre-lancio per la seconda stagione ha già generato 1,5 miliardi di impressioni sui canali social globali dello streamer, numeri incredibili e simili a quelli ragginti da Stranger Things 4, Bridgerton 3, Mercoledì e One Piece stagione 1.

Dopo il successo della prima stagione del dramma, Netflix ha lanciato Squid Game: The Challenge mentre dava il via a una immersive experience chiamata Squid Game: The Experience e un'avventura VR chiamata Squid Game: Virtuals.

All'inizio di questa settimana, Deadline ha riferito che è in lavorazione una nuova serie Squid Game in lingua inglese con David Fincher alla regia. Il progetto rimane ancora parzialmente segreto.