Squid Game 2 scala la classifica delle serie più viste di sempre su Netflix: ecco che posizione occupa

Con 152,5 milioni di visualizzazioni totali, la seconda stagione di Squid Game è diventata la terza serie più vista di sempre su Netflix, dietro solo alla sua prima stagione (265 milioni) e a Mercoledì (252 milioni).

Quattro giorni dopo il debutto avvenuto il 26 dicembre scorso, la seconda stagione di Squid Game aveva già accumulato 68 milioni di visualizzazioni in quattro giorni, diventando il più grande debutto televisivo di Netflix. Una settimana dopo, aveva raccolto 126,2 milioni di visualizzazioni in 11 giorni, più di quanto qualsiasi serie Netflix avesse mai ottenuto in quel lasso di tempo.

Lo show coreano dei record ha trascorso un'altra settimana in cima alla Top 10 delle serie televisive non in lingua inglese più viste, con la Stagione 1 che è tornata alla posizione n. 3.

Missing You. Rosalind Eleazar e Ashley Walters in una sequenza della serie.

Squid Game 2 e Missing You dominano le classifiche Netflix

Nella classifica generale dei prodotti in lingua inglese, invece, la serie limitata di Harlan Coben Missing You ha conquistato il primo posto con 15,2 milioni di visualizzazioni nella settimana del 6 gennaio, seguita dal dramma storico American Primeval, che ha ottenuto 10,4 milioni di visualizzazioni, e dalla docuserie di Jerry Springer Fights, Camera, Action con 7,7 milioni.

Squid Game 3: cosa sappiamo e quando potrebbe debuttare la prossima stagione?

Tra gli altri: il debutto di WWE Raw al n. 4, l'ultimo speciale comico di Gabriel Iglesias Legend of Fluffy al n. 7 e la serie thriller di spionaggio con Keira Knightley Black Doves al n. 8.

Per quanto riguarda i film, la hit natalizia Carry-On, che ha debuttato il 13 dicembre, ha aggiunto altri 7,2 milioni di visualizzazioni e si è mantenuto nella classifica dei film in lingua inglese al n. 2, dietro a Pets 2 - Vita da animali del 2019 che occupa il primo posto. Come di consueto, i contenuti per bambini regnano sovrani nella classifica dei film, visto che sono presenti anche i due film di Cattivissimo Me e Sonic che si sono assicurati i primi posti.