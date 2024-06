Squid Game 2: regista e cast ospiti di Lucca Comics & Games il 31 ottobre

Dopo il successo della prima stagione, i fan attendono con ansia l'approdo della seconda stagione di Squid Game su Netflix, in arrivo entro la fine del 2024. Nel frattempo, Lucca Comics & Games 2024 regala al suo pubblico un evento esclusivo portando a Lucca il creatore, scrittore e regista dello show coreano Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun. I tre artisti saranno a Lucca per incontrare i fan e per svelare a tutto il mondo alcune novità dell'attesissima nuova stagione.

Con il suo contest estremo, Squid Game si è rivelata un successo senza precedenti, rimanendo tutt'oggi la serie più popolare su Netflix dopo più di due anni dalla sua uscita. Oltre al suo enorme successo di pubblico, la serie ha fatto la storia vincendo 6 Emmy Awards tra cui Miglior Regia per Hwang Dong-hyuk e Miglior Attore Protagonista per Lee Jung-jae, oltre ad altri premi prestigiosi come il Gotham Award per la "Serie rivelazione" e un "AFI Honor nel 2021".

Che cosa ci aspetta nella nuova stagione di Squid Game?

Le prime immagini della seconda stagione diffuse mesi fa mostrano Gi-hun mentre prende una decisione critica. Interpretato da Lee Jung-jae, che per il ruolo ha vinto come Attore Protagonista in una Serie Drammatica ai 74esimi Emmy, Gi-hun abbandona i suoi piani di andare negli Stati Uniti dopo una telefonata misteriosa e si imbarca in una missione.

Lee Byung-hun: "Squid Game e Parasite successi globali perché parlano di temi che riguardano tutti"

La nuova stagione accoglierà anche altri amati personaggi della prima stagione, come Front Man (Lee Byung-hun) e il Reclutatore (Gong Yoo). Oltre ai nuovi membri del cast Yim Si-wan, Kang Ha-neul e Park Gyu-young.

Il visionario regista Hwang Dong-hyuk ritorna alle redini del progetto. In seguito alla sua storica vittoria ai 74esimi Emmy, primo asiatico ad aggiudicarsi la Miglior Regia in una Serie Drammatica, Hwang riprende il suo ruolo di regista, scrittore e produttore. Insieme a un cast da sogno al suo fianco, le aspettative sono alte per il genio dietro al colosso Squid Game.