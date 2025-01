Squid Game 2 poteva modificare un iconico elemento della serie coreana

Nella stagione 2 di Squid Game avrebbe potuto esserci un cambiamento che poteva suscitare non poche reazioni tra i fan dello show coreano.

I nuovi episodi hanno mantenuto molti elementi del primo capitolo che aveva ottenuto un incredibile successo in tutto il mondo, ma i filmmaker avevano pensato ad alcune modifiche.

La possibile modifica a un elemento di Squid Game

Chae Kyoung-sun, art director della stagione 2 di Squid Game, ha infatti condiviso un interessante retroscena sugli episodi che hanno debuttato alcune settimane fa su Netflix.

In un'intervista rilasciata a The Korea Times, Chae ha raccontato che si era pensato di modificare gli abiti indossati dai giocatori coinvolti nelle sfide mortali.

L'art director ha spiegato: "Abbiamo pensato di realizzare le tute delle 'uniformi' di colore blu. Ho mostrato al regista un campione del tessuto, ma dopo averci pensato un po', ha risposto: 'Ritorniamo al verde'". Chae ha aggiunto: "Alla fine non cambiare il colore è stata la decisione giusta. Saremmo stati bombardati dalle lamentele dei fan".

L'idea di un altro colore

La possibile modifica era legata all'idea di ispirarsi agli abiti indossati dall'insegnante presente nella serie animata Run Hani degli anni '80 che raccontava la storia di un'orfana tredicenne. Tra i personaggi c'è anche Hong Doo-Kkae, insegnante che scopre il talento della ragazzina per la corsa e decide di allenarla.

Hwang Dong-hyuk ha tuttavia deciso di mantenere il colore verde per le tute dei partecipanti, aggiungendo solo il dettaglio dell'applicazione con il velcro della preferenza per fermare i giochi mortali e dividere la somma tra tutti i partecipanti o proseguire per aumentare il denaro in palio tra chi riuscirà a sopravvivere.