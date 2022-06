Squid Game 2: Netflix condivide il teaser poster della nuova stagione

Squid Game 2 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e la piattaforma di streaming ha condiviso il primo teaser poster dei nuovi episodi.

Come prevedibile l'immagine non rivela anticipazioni, considerando inoltre che le riprese non sono ancora iniziate, e online è stata accompagnata solo dalla didascalia "Pronti. Partenza. Via. Squid Game continua".

Squid Game: il teaser poster della stagione 2

Il creatore di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente dichiarato che la seconda stagione della serie non arriverà sugli schermi prima del 2023 o dell'inizio del 2024, quindi i fan del progetto che ha battuto ogni record su Netflix dovranno aspettare ancora a lungo.

Nei nuovi episodi tornerà Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, e l'umanità sarà ancora una volta messa alla prova con dei giochi. Nel prossimo capitolo della storia, inoltre, sarà dato maggiore spazio a Fron Man(Lee Byung-hun), supervisore dei giochi mortali.

Al centro della trama ci sarà la domanda: "La vera solidarietà tra gli esseri umani è possibile?".

Gli spettatori potranno quindi scoprire cosa è accaduto a Gi-hun dopo il cliffhanger con cui si era conclusa la prima stagione che l'ha mostrato mentre decideva di non salire sull'areo.

I primi nove episodi di Squid Game sono arrivati su Netflix nel settembre 2021 diventando un successo internazionale.