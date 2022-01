Squid Game 2: Netflix conferma la produzione della seconda stagione

Squid Game 2 verrà realizzata: Netflix ha confermato la produzione della seconda stagione della serie coreana in grado di battere ogni record di visualizzazione.

Da qualche mese si parlava della possibilità che venissero girati nuovi episodi e ora è stato proprio Ted Sarandos a dare la buona notizia ai fan.

Il capo di Netflix ha infatti svelato: "L'universo di Squid Game è appena iniziato". Ted Sarandos ha poi aggiunto che "ci sarà assolutamente" una seconda stagione della serie coreana.

Il creatore Hwang Dong-hyuk stava parlando da tempo della possibilità di realizzare una o più stagioni dopo il grande successo ottenuto in tutto il mondo.

I nove episodi sono riusciti infatti a raggiungere gli schermi di oltre 142 milioni di case che accedono ai contenuti di Netflix e le ore totali dello show viste in streaming, fino a questo momento, sono state oltre 2 miliardi.

Sarandos ha sottolineato parlando di Squid Game: "Non hanno provato a rendere lo show diverso in modo da esportarlo all'estero, ma hanno cercato di individuare tutti gli elementi del cinema coreano e delle serie drammatiche coreane, unendoli e raggiungendo nuovi livelli di valori produttivi. Non abbiamo dovuto andare lì e insegnare a qualcuno in Corea come realizzare dei contenuti grandiosi. Sotto questo punto di vista è un mercato incredibile. C'è sempre stata molta curiosità intorno al mondo, il mercato dei K Drama ha sempre ottenuto grandi successi, ma la facilità di distribuzione che abbiamo offerto ha contribuito a renderlo mainstream".