Squid Game 2: Lee Byung-hun svela la sua scena preferita

Lee Byung-hun ha rivelato quale scena di Squid Game 2 ha particolarmente apprezzato in una nuova intervista rilasciata a Deadline.

Le dichiarazioni dell'attore coreano contengono degli spoiler relativi alle puntate del secondo capitolo dello show targato Netflix, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni.

Il ritorno di Lee in Squid Game

L'interprete di Front Man ha rivelato che, inizialmente, il regista Hwang Dong-hyuk gli ha fatto visita poco dopo che era stato deciso il ritorno del personaggio nella stagione 2 di Squid Game. Lee Byung-hun ha raccontato: "Stavo girando un altro progetto. Gli ho chiesto: 'Hai qualche idea della direzione che prenderà la seconda stagione?'. A quell'epoca il regista non aveva un'idea concreta. Io avevo una vaga idea che probabilmente avrebbe mostrato il passato di In-ho, ma quando ho letto lo script completo sono rimasto piuttosto sconvolto scoprendo che era completamente diverso da quello che mi aspettavo".

La scena preferita dell'interprete di Front Man

L'attore ha quindi rivelato quale scena ha amato particolarmente nella seconda stagione in cui il suo personaggio ha assunto l'identità di Front-Man, In-ho e del Giocatore 001. Lee ha sottolineato: "La mia preferita è la scena in cui il team si riunisce e si siede prima di scatenare la ribellione. Stanno parlando insieme e Front Man chiede a Gi-hun: 'Stai dicendo che faremo un piccolo sacrificio per il bene più grande?'. Anche se Gi-hun non dice esplicitamente di sì, si capisce che è d'accordo".

La star coreana ha sottolineato: "Vedere Gi-hun mentre lo dice suscita un sorriso a Front Man, un sorriso davvero impercettibile perché quello dimostra che ciò in cui crede Gi-hun sta iniziando a indebolirsi. Quel momento non era essenziale solo perché si trattava di un passo in avanti per Front Man nell'ottenere il suo obiettivo, ma era inoltre la scena più memorabile per me".