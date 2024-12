Squid Game 2: Hwang Dong-hyuk elogia il ritorno di T.O.P sulle scene dopo lo scandalo della marijuana

Il regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk, ha recentemente elogiato la performance dell'ex membro dei BigBang nella seconda stagione del K-drama di Netflix nel ruolo del rapper Thanos, dopo che in precedenza era stato bandito dal mondo dello spettacolo in seguito allo scandalo per il possesso di marijuana nel 2017.

Dopo l'incriminazione del 2017 per uso di marijuana, che rimane severamente proibita in Corea del Sud, Seung-hyun è andato in overdose di tranquillanti. "Vorrei scusarmi per tutte le delusioni causate dalle mie malefatte", aveva dichiarato in un comunicato dell'epoca. "Mi vergogno troppo di me stesso anche solo per stare di fronte alle persone e scusarmi faccia a faccia".

Le parole del regista di Squid Game

Ora Dong-hyuk ha elogia l'attore, spiegando a People: "Come forse saprete, l'attore Seung-hyun, circa nove anni fa, è stato coinvolto in uno scandalo sulla marijuana in Corea e non è stato in grado di realizzare alcun progetto negli ultimi nove anni in Corea. E quindi questo è un ritorno dopo una lunga pausa, soprattutto perché interpreta un personaggio che è un rapper e anche qualcuno che si droga".

Squid Game, il poster della Stagione 2

Nella seconda stagione di Squid Game, ora in streaming su Netflix, Thanos (giocatore 230), caduto in disgrazia, ricorre rapidamente a tattiche losche e letali per competere nel gioco ad alta posta mentre è sotto l'effetto di droghe.

"Penso che gli sia servito molto coraggio, in un certo senso, per ritrarre un personaggio, specialmente qualcuno che condivide molte somiglianze che sono piuttosto negative anche per lui come persona. Quindi penso che gli sia servito molto coraggio per accettare quel ruolo.", ha continuato il regista.

"Nonostante la lunga pausa, devo dire che come regista è stato davvero impressionante e sono molto soddisfatto di ciò che ha fatto con il personaggio", ha aggiunto.

Nella seconda stagione della serie coreana di successo, che è stata diffusa in streaming in anteprima il 26 dicembre, il vincitore della passata edizione, il giocatore 456 (interpretato da Lee Jung-jae) torna alla sadica competizione per porre fine allo Squid Game e salvare altre vite.

Lee sarà ancora il protagonista della seconda stagione di Squid Game insieme ai membri del cast che ritornano Wi Ha-jun nel ruolo di Hwang Jun-ho e a Lee Byung-hun nel ruolo del misterioso Front Man. Hwang Dong-hyuk è il creatore della serie e ricopre il ruolo di regista e produttore esecutivo, mentre Kim Ji-yeon è anche tra i produttori esecutivi.