Squadra Speciale Cobra 11 torna stasera su Rai 2: anticipazioni della prima puntata

Stasera su Rai 2 torna Squadra Speciale Cobra 11, storica serie televisiva tedesca arrivata in Germania alla ventottesima stagione: anticipazioni, trama e cast della prima puntata

Stasera in prima serata, alle 21:20, torna Squadra Speciale Cobra 11, la storica serie televisiva tedesca. Rai 2 manda in onda a partire dal 3 agosto, gli episodi della ventitreesima stagione. Nella prima puntata le indagini riguardano una pericolosa organizzazione delinquenziale belga. Tram, cast e anticipazioni.

Squadra Speciale Cobra: Trama

Squadra Speciale Cobra conosciuta anche come Cobra 11 o Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, è una serie televisiva tedesca che si concentra sul lavoro di un'unità di polizia speciale incaricata di mantenere l'ordine e la sicurezza sulle autostrade. Lo spettacolo ruota principalmente attorno a inseguimenti in auto ricchi di azione, risoluzione di crimini e alle vite personali dei personaggi principali.

Curiosità

La serie ha debuttato nel 1996 sulla rete televisiva RTL ed è diventata molto popolare nel corso degli anni. Squadra Speciale Cobra 11 ha avuto numerosi cambiamenti nel cast e sviluppi nella trama nel corso della sua messa in onda, ma il suo focus principale sull'azione ad alta velocità e sul lavoro di polizia è rimasto costante.

È diventata una delle serie procedurali più popolari e durature in Germania e viene trasmessa anche in altri paesi tra cui Grecia, Portogallo, Brasile, Ungheria, Italia, Spagna, Slovacchia, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Svizzera, Paesi Bassi, Moldavia, Lettonia, Lituania, Estonia, Polonia, Croazia, Serbia, Francia, Bulgaria, Messico, Iran, Turchia, India, Cina e Svezia.

Puntata di stasera 2 agosto:

Semir e Vicky, i due protagonisti, ispettori della polizia autostradale, riprendono a sorvegliare il territorio e a inseguire il crimine sulle strade del loro paese. In "Operazione Belgio" le indagini riguardano una pericolosa organizzazione delinquenziale belga che rapisce persone e le tortura all'interno di container. Per localizzare i prigionieri i due poliziotti tedeschi devono collaborare con i colleghi della polizia belga, impegnata da anni in una guerra contro la criminalità organizzata.

Cast