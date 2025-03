Spring Breakers, Selena Gomez: "Mi credevo matura, ma devo essere sembrata una dodicenne"

Sono passati tredici anni dall'uscita nelle sale di Spring Breakers - Una vacanza da sballo, il film corale di Harmony Korine che divenne un cult e segnò una svolta nella carriera di Selena Gomez e Vanessa Hudgens.

Sino a quel film, entrambe erano molto conosciute soprattutto per i loro ruoli nelle produzioni Disney, e nacque anche da questa motivazione la scelta di Selena Gomez di cambiare tipo di progetto.

Cambiare percorso dopo l'epoca della Disney con Harmony Korine

Lo scorso anno, Selena Gomez parlò così di Harmony Korine:"Amo i registi particolari, e lui è così eccentrico e aveva molti modi diversi di farmi fare il provino. Più che altro mi chiedeva chi fossi davvero".

James Franco con Vanessa Hudgens in Spring Breakers

L'attrice all'epoca era convinta di essere in una fase molto matura:"Mi ricordo che pensavo di essere così matura. Sicuramente parlavo ancora come una dodicenne. Dicevo cose come 'tecnicamente il film è vietato ai minori di 17 anni, quindi i miei fan più giovani non possono vederlo'. E Vanessa mi guardava pensando 'Ok'. Ero così ingenua. È un progetto di cui sono orgogliosa, nonostante la sua particolarità".

Il cult di Harmony Korine con Selena Gomez

Spring Breakers - Una vacanza da sballo ha per protagoniste Selena Gomez, Ashley Benson, Vanessa Hudgens e Rachel Korine nei ruoli di quattro amiche del college che si dirigono in Florida per le vacanze di primavera. A corto di soldi, le quattro giovani decidono di rapinare un ristorante ma vengono arrestate e portate in carcere.

James Franco in una scena di Spring Breakers

Vengono fatte uscire su cauzione da Alien (James Franco), un losco spacciatore che le prende sotto la sua ala. Il film è il quinto diretto da Harmony Korine, che diresse anche altri cult come Gummo e Mister Lonely.