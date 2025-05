Spring Breakers 2: svelato il cast del sequel del film cult, ma alla regia non ci sarà Harmony Korine

Spring Breakers avrà un sequel, ma alla regia non tornerà Harmony Korine.

La notizia arriva dal Mercato di Cannes dove è stato svelato il cast del progetto che verrà prodotto da Capture.

Chi reciterà nel sequel

Il film si intitolerà Spring Breakers: Salvation Mountain e tra gli interpreti ci saranno Bella Thorne, Ariel Martin (Zombies 2), Grace Van Dien (Stranger Things) e True Whitaker (Godfather of Harlem).

Le attrici avranno la parte di quattro ragazze ribelli che partono per festeggiare lo spring break. Quando le giovani perdono il controllo sulla loro vacanza, le protagoniste cercheranno di sfuggire al caos che hanno creato.

Matthew Bright (Freeway) sostituirà alla regia Harmony Korine che aveva diretto il cult con star Selena Gomez e Vanessa Hudgens.

Il poster dell'annuncio del cast

I produttori del film originale, Chris Hanley e Jordan Gertner di Muse Productions saranno invece coinvolti nella realizzazione del sequel che verrà finanziato da Capstone Studios.

Il successo di Spring Breakers

Il film diretto da Korine aveva incassato oltre 30 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di soli 5 milioni, ed era diventato un cult. Nel 2014 era stato annunciato lo sviluppo di un sequel di Spring Breakers - Una vacanza da sballo intitolato The Second Coming, che avrebbe dovuto essere scritto da Irvine Welsh e diretto da Jonas Akerlund, ma il progetto non è mai stato realizzato.

Negli anni successivi si era inoltre parlato di un possibile show televisivo. Anche in quel caso, tuttavia, dopo le prime notizie e l'annuncio dello sviluppo non si è mai arrivati all'annuncio di un cast o all'inizio delle riprese sul set.