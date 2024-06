Il Cinema in Piazza: James Franco presenta Spring Breakers, ecco dove e quando

L'attore sarà a Roma per la rassegna completamente gratuita e per presentare e discutere del film di Harmony Korine del 2012

La decima edizione di Il Cinema in Piazza è davvero ricchissima di ospiti ed eventi da non perdere, tra cui la proiezione di Spring Breakers di Harmony Korine che sarà presentata dal protagonista James Franco.

L'attore parteciperà a una discussione moderata da Tiziana Lo Porto questa sera 12 giugno alle 21:15 a Roma, nel parco di Monte Ciocci. Il consiglio è quello di recarvi in zona in tempo per accaparrarvi i posti migliori, se non volete rimanere troppo distanti dal grande schermo e per assistere al meglio alla discussione con l'attore. Scoprite il programma di Il Cinema in Piazza e tutti gli ospiti più attesi.

Franco è assente da cinema e tv da ben cinque anni, da quando in particolare è stato accusato di molestie da alcune sue studenti del corso in cui insegnava recitazione. Dopo le sue scuse pubbliche, l'attore si è allontanato dalla scena e dal mondo dello spettacolo, ma pare stia lentamente tornando sotto i riflettori.

James Franco tra Ashley Benson e Vanessa Hudgens sul set di Spring Breakers

Lo scorso ottobre è entrato nel cast della serie Karantina, mentre nel settembre 2023 era stato confermato nel cast del prossimo film di Claudio Giovannesi. Inoltre, interpreterà Fidel Castro nel biopic Alina di Cuba. Gli ultimi progetti in cui lo abbiamo visto sono stati La ballata di Buster Scruggs dei fratelli Coen e la serie HBO The Deuce.

James Franco, Busy Philipps accusa: "Sul set di Freaks and Geeks mi ha aggredita fisicamente"

Cosa racconta Spring Breakers?

La pellicola di Korine racconta le vicende di quattro smaliziate studentesse del college (Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson e Rachel Korine) che non possono partire per le vacanze nel Sud della Florida perché prive dei soldi necessari. Decidono quindi di derubare un ristorante pur di poter concedersi una pausa dagli studi. Le giovani verranno quindi coinvolte in altri crimini a causa di uno spacciatore (James Franco) che le prenderà sotto la sua ala.

Presentato alla 69esima Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola riuscì a conquistare diversi riconoscimenti da parte della critica, che elogiò in gran parte la performance di James Franco nei panni dello spacciatore Alien.