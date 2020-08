SpongeBob Squarepants: in arrivo uno spinoff con protagonista Patrick

SpongeBob Square Pants avrà uno spinoff intitolato The Patrick Star Show e destinato agli schermi di Nickelodeon.

L'emittente ha infatti annunciato il progetto legato al personaggio doppiato nella versione originale da Bill Fagerbakke.

The Patrick Star Show sarà composto da tredici puntate e sarà dedicato al migliore amico di SpongeBob, Patrick, che verrà mostrato mentre conduce un talk show. Il lavoro dei doppiatori sembra sia già iniziato e nel cast dovrebbero esserci molti ritorni e il debutto di alcuni attori che interpreteranno la famiglia di Patrick.

SpongeBob SquarePants ha dato vita recentemente anche a una serie prequel che debutterà nel 2021 ed è intitolata Kamp Koral: SpongeBob's Under Years in cui i protagonisti trascorreranno le loro vacanze estive in un campeggio

Il film SpongeBob SquarePants, invece, sarà distribuito negli Stati Uniti in streaming. Il lungometraggio racconterà la storia di SpongeBob e Patrick mentre si allontanano da Bikini Bottom e vanno nella città perduta di Atlantic City per salvare Gary.

Nel cast del film ci saranno Keanu Reeves, Tom Kenny (SpongeBob), Bill Fagerbakke (Patrick) e Clancy Brown (Mr, Krabs)