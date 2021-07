SpongeBob SquarePants e Patrick Stella: avvistati i "veri" personaggi del cartone animato

Alcuni biologi marini hanno avvistato una spugna di mare di colore giallo e una stella marina rosa, incredibilmente simili ai personaggi di SpongeBob SquarePants e Patrick Stella, presso il Retriever Seamount: una montagna sottomarina che si trova nell'Oceano Atlantico, situata a circa a 200 miglia di distanza dalla città di New York.

Christopher Mah, un ricercatore della National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), ha condiviso la sua incredibile scoperta su Twitter, scherzando: "Normalmente evito riferimenti di questo genere... ma WOW. Ecco i veri SpongeBob e Patrick!"

Le due creature marine sono state avvistate da un veicolo telecomandato, inviato dalla nave Okeanos Explorer della NOAA. Christopher ha spiegato che sono una spugna Hertwigia, gialla e quadrata, e una stella marina Chondraster, dal colore rosa pastello.

Parlando con la rivista Insider, Mah ha aggiunto: "Ho pensato che sarebbe stato divertente fare il confronto visto che, per una volta, gli esemplari che abbiamo scoperto erano effettivamente paragonabili alle immagini e ai colori iconici dei personaggi del cartone animato. Come biologo specializzato in stelle marine, mi sento in dovere di dire che la maggior parte delle rappresentazioni di Patrick e Spongebob non sono assolutamente corrette."