Split: il film con James McAvoy e Anya Taylor-Joy in onda stasera su Italia 2

Stasera su Italia 2, alle 21:15, va in onda Split, il thriller diretto nel 2016 da M. Night Shyamalan, con James McAvoy a la regina degli scacchi Anya Taylor-Joy.

Split: James McAvoy in un'immagine tratta dal film

Kevin (James McAvoy), un uomo con almeno 23 diverse personalità, viene spinto a rapire tre adolescenti. Mentre le ragazze sono tenute prigioniere segregate in uno scantinato, la ventiquattresima personalità chiamata la Bestia, quella a cui tutte le altre sono sottomesse, inizia a manifestarsi...

Arrivato nelle sale italiane nel 2017, Split vede nel cast, oltre al protagonista James McAvoy, anche la presenza de "la regina degli scacchi" Anya Taylor-Joy, Betty Buckley, Jessica Sula, Haley Lu Richardson e Brad William Henke.

Il personaggio principale, Kevin, è ispirato alla controversa figura del criminale statunitense Billy Milligan, accusato di aver rapito, rapinato e violentato tre studentesse nell'ottobre del 1975 ma assolto per infermità mentale. Con questa sentenza i giudici americani riconobbero per la prima volta che il disturbo dissociativo dell'identità non deve essere considerata una nevrosi ma una patologia.

Split è il seguito ideale di Unbreakable - Il predestinato. Alcuni mesi dopo l'uscita di Split, Night Shyamalan ha terminato anche le riprese di Glass, sequel dei due film, con cui ha concluso una una trilogia durata quasi vent'anni.