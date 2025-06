Split Fiction: Amazon ottiene i diritti del film con star Sydney Sweeney?

Split Fiction, il film tratto dall'omonimo videogioco che avrà come star Sydney Sweeney e sarà diretto da Jon M. Chu, sembra verrà portato nelle sale da Amazon MGM Studios.

Lo studio, secondo le fonti del sito Deadline, sarebbe vicino a trovare un accordo per ottenere i diritti del progetto compiendo un investimento di circa 2 milioni di dollari.

Il progetto tratto dal videogame

Amazon avrebbe inoltre battuto la concorrenza di Sony e di altri studios che erano in corsa per essere coinvolti nella realizzazione e nella distribuzione del film che verrà scritto da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori di Deadpool & Wolverine.

I protagonisti del videogioco Split Fiction, che unisce elementi fantasy e sci-fi, sono due autori, Mio e Zoe, che rimangono intrappolati in un mondo ispirato a quelli di cui sono stati autori.

I giocatori devono affrontare combattimenti, sfide e sfruttare le caratteristiche uniche di ogni personaggio.

Per ora, nonostante siano passate varie settimane dall'annuncio dello sviluppo dell'adattamento per il grande schermo, non è stato confermato il ruolo che verrà interpretato da Sydney Sweeney.

Split Fiction, grazie alle sue caratteristiche uniche, ha venduto ben 2 milioni di copie durante la prima settimana di presenza nei negozi. Il gioco è stato sviluppato da Hazelight Studios e può contare sul sostegno di Unreal Engine.

Il progetto sarà prodotto da Mike Goldberg e Dmitri M. Johnson di Story Kitchen e da Somewhere, la casa di produzione del regista Jon M. Chu, reduce del successo di Wicked.

I prossimi progetti della giovane star

Sweeney sarà impegnata in un progetto tratto da un videogioco anche in occasione di OutRun, ispirato al titolo targato Sega che era arrivato nei negozi negli anni '80. Universal Pictures si occuperà del lungometraggio che sarà diretto dal regista Michael Bay e Sydney farà parte del team della produzione che comprende anche Brad Fuller e Shuji Utsumi.

Sydney è attualmente impegnata nelle riprese della terza stagione della serie Euphoria e prossimamente sarà protagonista nelle sale cinematografiche in occasione del film The Housemaid, accanto ad Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, tratto dall'omonimo romanzo scritto da Freida McFadden.