Splendida Cornice, anticipazioni e ospiti giovedì 27 marzo su Rai 3 e RaiPlay: doppio ruolo per Geppi Cucciari

Stasera, giovedì 27 marzo, su Rai 3 torna Splendida Cornice: il salotto brillante di Geppi Cucciari dove ogni settimana si ride, si riflette e ci si sorprende con ospiti speciali e trovate irresistibili. In questa nuova puntata ci sarà spazio per il cinema d'autore ma anche per le risate grazie ai protagonisti della quinta stagione di LOL - tra cui la stessa Geppi, in un inedito doppio ruolo di presentatrice e ospite.

Non mancheranno i momenti di approfondimento e di attualità con collegamenti internazionali, performance artistiche e sorprese dal vivo. Insomma, l'ormai consolidato mix di leggerezza e contenuti di qualità che conquista il pubblico puntata dopo puntata.

Mastandrea, Pintus, Siani e una Cucciari...doppia! Tutti gli ospiti di stasera

Valerio Mastandrea

Ospite della padrona di casa Geppi Cucciari arriva a Splendida Cornice Valerio Mastandrea che presenta il suo secondo film da regista e protagonista, Nonostante. Ma a rubare la scena saranno anche Angelo Pintus e Alessandro Siani, duo comico e conduttori della nuova stagione di LOL - Chi ride è fuori, da oggi su Prime Video.

Curiosità della serata: tra i concorrenti di questa quinta edizione c'è proprio Geppi Cucciari, che questa sera si troverà quindi a intervistare... se stessa.

A portare un tocco più riflessivo ci penseranno Gino Castaldo con il suo libro d'esordio Il ragazzo del secolo e Silver (Guido Silvestri), il papà di Lupo Alberto, protagonista alla lampada di Splendida Cornice.

Arrivano anche Sabrina Giannini, volto di Indovina chi viene a cena, il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, il performer Claudio Morici ed Elio (Stefano Belisari), sempre imprevedibile.

I collegamenti e le esibizioni sul palco

Filippo Nigro

Dalla Striscia di Gaza interverrà Chiara Lodi di Medici Senza Frontiere, per un momento intenso e necessario per capire cosa succede in Medio Oriente. A portare poesia in movimento ci penseranno i ballerini Emanuela Bianchini e Damiano Grifoni della compagnia Mvula Sungani Physical Dance. Tra gli interventi video anche quello di Filippo Nigro, Valeria Morosini, Claudio Colombo e Paride Vitale.

Come sempre lo studio sarà animato da un pubblico diviso per tipologie, tra cui "anziani da bar" e "donne doppio ruolo". Un format ironico che rende ogni puntata un piccolo esperimento sociale. Tra i "competenti" tornano l'ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e il linguista Giuseppe Antonelli.

Non mancheranno le presenze fisse del programma: il prof Andrea Maggi da "Il Collegio", Alessandro Arcodia con i suoi viaggi nell'arte, Roberto Mercadini e le sue pillole di sapere, e Nicola Ballo Balestri con la sua band live.