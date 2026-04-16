Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 16 aprile

Non si ferma il viaggio di Geppi Cucciari nel cuore pulsante della cultura pop e alta. Stasera, giovedì 16 aprile 2026, torna in prima serata su Rai 3 un nuovo appuntamento con Splendida Cornice. Lo show di Rai Cultura si conferma un unicum nel panorama televisivo, capace di mescolare con ironia sagace la satira, l'arte e la riflessione sociale.
Oltre due ore di spettacolo che, stasera, vedranno un parterre di ospiti particolarmente ricco, tra volti iconici del cinema e grandi nomi della musica italiana.
Il salotto di Geppi: Cinema, Teatro e Letteratura
Al centro della serata, il confronto con grandi interpreti del nostro schermo:
- Giuliana De Sio e Vanessa Scalera: Due generazioni di attrici a confronto. La Scalera, amatissima dal pubblico nei panni di Imma Tataranni, torna a raccontarsi tra nuovi progetti televisivi e il legame profondo con il teatro.
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Francesco Montanari: L'attore, indimenticato "Libanese" di Romanzo Criminale, approda in studio per presentare il suo acclamato tour teatrale Storia di un cinghiale. Qualcosa su Riccardo III, una prova d'attore viscerale che sta riscuotendo sold-out in tutta Italia.
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Giovanni Grasso: Il giornalista e scrittore (noto anche come portavoce del Presidente della Repubblica) presenterà il suo ultimo sforzo letterario, Finché durerà la terra, un romanzo che scava nelle pieghe della memoria e dell'impegno civile.
Musica: L'anteprima di Mario Biondi ed Eugenio Finardi
Il comparto musicale di stasera è da grandi occasioni. Riflettori accesi su:
- Mario Biondi: Il crooner italiano per eccellenza presenterà dal vivo i brani del suo nuovo album Prova d'autore. Un disco raffinato che anticipa l'imminente tour mondiale dove la sua inconfondibile voce black incontrerà arrangiamenti orchestrali.
- Eugenio Finardi: Il "ribelle" della musica d'autore porterà il suo carisma in studio, unendo generazioni diverse sotto il segno del rock e della canzone impegnata.
La danza sarà invece rappresentata dal talento di Yasmin Ben Ammar (Naima Academy), che si esibirà su una potente versione di The Time Is Now dei Moloko.
Sport e Humor: Da Pif a Tiziano Crudeli
Non mancherà lo sguardo dissacrante sulla realtà. Pif tornerà a regalare il suo punto di vista originale sul quotidiano, mentre il mondo dello sport sarà analizzato da una squadra variegata: dal giornalismo di Paolo Maggioni e Alessandro Antinelli fino alla passione travolgente di Tiziano Crudeli.
I pilastri del programma
A garantire il ritmo della serata ritroveremo gli elementi che hanno reso "Splendida Cornice" un cult:
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I Competenti: Il sapere accademico al servizio dell'ironia con Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l'avvocata Ester Viola e la psicologa Monica Ricci.
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La Band: La colonna sonora live è affidata a Nicola "Ballo" Balestri (storico braccio destro di Cesare Cremonini) e alla sua formazione di altissimo livello.
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Le Rubriche: Immancabili i reportage di Alessandro Arcodia, la supervisione ortografica di Andrea Maggi e le pillole filosofiche di Roberto Mercadini nella sua "Agenda".
Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming
Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 16 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 3. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo show in qualsiasi momento.