Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 30 aprile

Geppi Cucciari torna in prima serata con nuovi ospiti e performance: da Claudia Gerini a Tosca, passando per Mario Tozzi e Terry Gilliam, ecco cosa vedremo nella puntata.

Nuovo appuntamento con Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari, in onda giovedì 30 aprile alle 21.20 su Rai 3. Una puntata che si preannuncia ricca di ospiti e contenuti, tra spettacolo, musica e approfondimento culturale.

Tutti gli ospiti in studio e in collegamento

Tra i protagonisti della serata ci sarà Claudia Gerini, che racconterà i suoi nuovi progetti e l'esperienza sul set del film L'amore sta bene su tutto diretto da Giampaolo Morelli. Un'occasione per ripercorrere anche alcuni momenti della sua carriera tra cinema e televisione.

Momento centrale della puntata sarà l'esibizione di Tosca, una delle voci più raffinate della musica italiana, che porterà in scena il suo nuovo brano Il giglio, la verbena, il glicine e la rosa (Silencio), tratto dal nuovo album Feminae, accompagnata dai musicisti Gianluca Scorziello e Massimo De Lorenzi.

Terry Gilliam

In studio anche il divulgatore scientifico Mario Tozzi, volto del programma Sapiens - Un solo Pianeta, insieme ai giornalisti Gad Lerner e Arianna Ravelli. In collegamento internazionale, uno degli ospiti più attesi: il regista britannico Terry Gilliam.

Il dibattito tra pubblico ed esperti

Come da tradizione, il programma darà spazio al confronto tra il pubblico autocertificato e i competenti.

Tra questi:

Amalia Ercoli Finzi

Giuseppe Antonelli

Ester Viola

Luca Mazzucchelli

Un momento distintivo della trasmissione, capace di unire ironia e riflessione su temi attuali.

Tra band, reportage e rubriche: tutto il mondo di Splendida Cornice

A completare la puntata, gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica e i reportage d'arte di Alessandro Arcodia. Torna anche l'"Agenda Mercadini" raccontata da Roberto Mercadini. Immancabile la musica dal vivo con la band guidata da Nicola Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop. Con lui sul palco anche Davide Angelica, Tommaso Ruggiero e Daniele D'Alessandro.

Dove vedere Splendida Cornice in tv e in streaming

Il programma condotto da Geppi Cucciari andrà in onda stasera, giovedì 30 aprile 2026 alle 21:20 su Rai 3. Splendida Cornice sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su RaiPlay, dove gli spettatori potranno rivedere lo show in qualsiasi momento.