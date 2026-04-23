Splendida Cornice stasera su Rai 3: gli ospiti e le anticipazioni del 23 aprile

Geppi Cucciari torna su Rai 3 con una nuova puntata tra musica, cultura e spettacolo: da Ute Lemper a tutti gli ospiti e le esibizioni della serata.

Questa sera, giovedì 23 aprile, in prima serata su Rai 3 torna Splendida Cornice, il programma di Rai Cultura condotto da Geppi Cucciari. Una nuova puntata che promette come sempre un mix originale di intrattenimento, cultura e spettacolo, con tanti ospiti e momenti sorprendenti.

Ospiti della puntata: da Ute Lemper a Diego Abatantuono

Tra i protagonisti della serata spicca l'icona internazionale del teatro musicale Ute Lemper, che regalerà una speciale esibizione sulle note di Blowing in the Wind, accompagnata al piano dal musicista Vana Gierig.

In studio anche l'attore Diego Abatantuono e lo chef stellato Giorgio Locatelli, pronti a raccontarsi tra carriera e curiosità.

Ute Lemper

Momenti musicali: Mietta canta con Geppi Cucciari

Spazio alla musica con Mietta, protagonista di un momento speciale insieme alla padrona di casa sulle note di Vattene amore. Un incontro che promette leggerezza e nostalgia.

Gli altri ospiti: sport, arte e cultura

La puntata vedrà anche la presenza dell'ex calciatore Fulvio Collovati e, per la rubrica La Lampada, di Walter Contipelli, detto Wally, fondatore del collettivo artistico Orticanoodles. Collegamenti e contributi arricchiranno la serata: da Bologna arriverà Flavia Tommasini del progetto Cheap, mentre dagli studi Rai di Roma interverrà la scrittrice Marina Viola.

Performance live: danza, omaggi musicali e grande spettacolo

Non mancheranno le performance dal vivo. Sul palco il ballerino Ted Cooper del Teatro alla Scala di Milano, con coreografie firmate da Marco Pelle, per un omaggio a due leggende della musica come Prince e David Bowie.

Mietta

Spazio anche alla musica lirica e pianistica con il pianista Carlo Cementeri e il tenore Alex Elvi Zini, protagonisti di un'esibizione su "Eccezionale veramente".

Il pubblico e i "competenti": il confronto che anima lo studio

Come da tradizione, il programma si anima con il pubblico autocertificato, rappresentativo delle più diverse categorie sociali, che si confronterà con esperti del calibro di:

Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana

Giuseppe Antonelli, linguista

Ester Viola, avvocata civilista

Roberta Vitali, psicoterapeuta

Geppi Cucciari

Tra band, reportage e rubriche: tutto il mondo di Splendida Cornice

A completare la puntata gli interventi di Andrea Maggi per la supervisione ortografica, i reportage d'arte di Alessandro Arcodia e la musica dal vivo della band guidata da Nicola Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini e fondatore dei Lùnapop.

Con lui sul palco anche Davide Angelica al basso, Tommaso Ruggiero alla batteria e Daniele D'Alessandro tra tastiera e clarinetto. Una puntata ricca e variegata che conferma Splendida Cornice come uno degli appuntamenti più originali della televisione italiana.