Splash, una sirena a Manhattan: in arrivo la reunion virtuale del film, ecco il teaser

Splash, una sirena a Manhattan sarà al centro del prossimo episodio di Reunited Apart, il formato ideato da Josh Gad per il proprio canale YouTube, come rivela un teaser dell'appuntamento che sarà disponibile dal 26 maggio.

Il film Splash, una sirena a Manhattan, arrivato nelle sale nel 1984, aveva come protagonisti Tom Hanks, Daryl Hannah ed Eugene Levy, oltre a John Candy che è purtroppo morto nel 1994.

La regia del cult era stata affidata a Ron Howard e nella reunion virtuale potrebbe essere coinvolto anche il produttore Brian Grazer.

I primi due episodi di Reunited Apart hanno permesso di rivedeere insieme il cast e i realizzatori dei film I Goonies e Ritorno al futuro, ottenendo circa 2 milioni di spettatori sul canale YouTube dell'attore.

Tre anni fa era stato annunciato che Ron Howard e Brian Grazer dovrebbero essere coinvolti in veste di produttori di un remake del film dedicato alla storia tra un essere umano e la creatura marina e il progetto dovrebbe ribaltare i ruoli rispetto all'originale. Per ora, tuttavia, non ci sono ancora state notizie concrete.