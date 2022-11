Spirited - Magia di Natale, un poster esclusivo della commedia con Ryan Reynolds e Will Ferrell

Il classico natalizio di Dickens, Canto di Natale, torna in una moderna versione musicale interpretata da Ryan Reynolds e Will Ferrell, in attesa del 18 novembre, quando approderà su Apple Tv+, ecco in esclsiva un nuovo poster di Spirited - Magia di Natale.