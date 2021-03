Spiral - l'Eredità di Saw, il trailer italiano del film con Samuel L. Jackson

"È arrivato questo pacco...". È così che si apre il trailer italiano di Spiral - l'Eredità di Saw, il nono film del celebre franchise che porterà sugli schermi una nuova avventura con protagonisti Chris Rock, Samuel L. Jackson e Max Minghella.

Con l'idea di fungere da reboot per la celebre saga horror, la pellicola anticipata da questo nuovo trailer ita e scritta da Josh Stolberg e Pete Goldfinger e diretta da Darren Lynn Bousman arriverà in Italia grazie a 01 Distribution, per una collaborazione Leone Film Group e Rai Cinema.

Come recita la sinossi ufficiale del film "Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in Spiral, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW. Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l'inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino".

Nel cast troviamo anche Marisol Nichols, Zoie Palmer, KC Collins, Dan Petronijevic, Edie Inksetter e Nazneen Contractor.