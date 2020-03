Spiral, Antebellum e Run: Lionsgate posticipa l'uscita dei tre horror

Spiral: From the Book of Saw, Antebellum e Run si aggiungono alla lista dei film la cui uscita è stata posticipata a causa del Coronavirus.

I tre horror erano distributi dalla Lionsgate e, per ora, non è stato annunciato quando si pensa di poterli far debuttare sul grande schermo.

I tre progetti avrebbero debuttare rispettivamente il 15 maggio, il 24 aprile e l'8 maggio. Lionsgate ha dichiarato a Deadline che "si valuteranno i prossimi passi da compiere, le date e le strategie da adottare".

Antebellum, diretto da Gerard Bush, ha come protagonista Veronica (ruolo affidato a Janelle Monae) che si ritrova intrappolata in una terrificante realtà e deve scoprire la verità su un mistero sconvolgente prima che sia troppo tardi.

Run ha invece la regia di Aneesh Chaganty e le protagoniste sono Sarah Paulson e Kiera Allen nel ruolo di una madre iper protettiva e sua figlia, che studia a casa ed è costretta su una sedia a rotelle. La ragazza inizia a sospettare che ci sia un segreto oscuro nella sua vita.

Spiral - L'eredità di Saw è diretto da Darren Lynn Bousman e seguirà quello che accade al detective Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) e al suo partner William Schenk (Max Minghella), alle prese con le indagini su una serie di inquietanti omicidi.