Lo spinoff di Friends dedicato a Joey arriva in streaming per la prima volta

Joey, la serie spinoff di Friends con star Matt LeBlanc, è arrivata in streaming, per la prima volta dopo oltre 20 anni dal debutto, su YouTube.

Il canale ufficiale dello show cult ha infatti condiviso gratuitamente i primi due episodi della sitcom.

L'arrivo in streaming dello spinoff di Friends

La serie Joey era arrivata sugli schermi americani il 9 settembre 2004, dopo la fine di Friends al termine di dieci stagioni.

Gli episodi raccontavano quello che accadeva a Joey Tribbiani, il personaggio interpretato da Matt LeBlanc, dopo che si trasferiva a Los Angeles per provare a dare una svolta alla propria carriera come attore.

Joey si riavvicinava così alla sorella Gina (Drea de Matteo) e al nipote Michael (Paolo Costanzo).

Nel cast c'erano anche Jennifer Coolidge, recentemente star di The White Lotus, nel ruolo di Bobby, l'agente del protagonista, e Andrea Anders nel ruolo di Alex.

Ecco le prime due puntate in streaming.

Il pilot di Joey:

Il secondo episodio della serie:

La cancellazione dello show

Lo spinoff era stato creato da Shana Goldberg-Meehan e aveva registrato ben 18.6 milioni di spettatori sintonizzati sul pilot, ma gli ascolti sono scesi progressivamente fino ai 7.1 ottenuti durante la seconda stagione. NBC ha quindi cancellato ufficialmente lo show dopo sole due stagioni.

Kevin S. Bright, co-creatore di Friends, aveva spiegato che lo spinoff non aveva avuto successo perché il personaggio era stato trasformato, modificandone le caratteristiche principali come il successo con le donne e la personalità un po' irriverente, che lo avevano reso un beniamino del pubblico. Lo sceneggiatore aveva sottolineato che aveva provato a far capire il problema ai produttori, ma non gli avevano purtroppo dato retta.