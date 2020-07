Spike Lee: "Le statue confederate devono essere abbattute"

Spike Lee è un sostenitore del movimento Black Lives Matter e della scelta di abbattere le statue confederate, simbolo del passato razzista e schiavista degli Stati Uniti.

Spike Lee sul tappeto rosso degli 80° Academy Awards.

Il regista si è espresso a favore della deriva del movimento e dell'abbattimento delle statue della Confederazione nel corso del podcast Luminary's Black List, condotto da co-fondatore di Black List Franklin Leonard e dalla direttrice della Black List community director Kate Hagen dichiarando:

"Che si fotta la bandiera! Quella bandiera mi fa sentire nello stesso modo in cui la svastica fa sentire i miei fratelli e le mie sorelle ebree. E le fottute statue della Confederazione devono venire giù."

Il movimento Black Lives Matter, riacceso dalla morte di George Floyd a Minneapolis per mano della polizia, ha alimentato una protesta che ha attraversato tutti gli Stati Uniti. Tra le conseguenze, alcune statue che commemorano membri della Confederazione e figure storiche razziste sono state abbattute.

Anthony Mackie: "È più razzista che Black Panther sia il solo film Marvel con una troupe nera"

Spike Lee ha affrontato il tema della condizione degli afroamericani negli USA fin dagli esordi. Il suo Fa' la cosa giusta, che compie 31 anni, racconta la rivolta scatenata dall'uccisione di un nero da parte di un agente di polizia.

"Come se il film fosse stato girato ieri" commenta Spike Lee. "Ci sono due scuole di pensiero, è ancora unico, è ancora attuale. Le persone nere vengono uccide dalla polizia ancora oggi, muoiono per la strada. Se avete visto Fa' la cosa giusta, non pensate automaticamente a Eric Garner e poi a George Floyd?"

Il regista ci tiene a sottolineare che "non ha mai riguardato il modo in cui i neri rispondono a questa situazione. Ha sempre riguardato il modo in cui i fratelli e le sorelle bianche rispondo a questa situazione. Avete mai visto la CNN in questi giorni? Le persone marciano in tutto il mondo cantando e urlando 'Black lives matter', e non sono neri... Questa è la grande differenza. Vedete una generazione di fratelli e sorelle bianchi che si mettono in movimento. Dimenticate il resto del mondo per un secondo. Le persone bianche marciano a Salt Lake City e Des Moines, Iowa, dove non ci sono mai state persone nere."

Qui trovate la recensione di Da 5 Bloods - Come fratelli, nuovo film di Spike Lee attualmente disponibile su Netflix.