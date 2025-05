Denzel Washignton e Spike Lee di nuovo insieme nel trailer di Highest 2 Lowest

A24 ha pubblicato il primo trailer del thriller criminale Highest 2 Lowest, diretto da Spike Lee, con Denzel Washington, A$AP Rocky e Jeffrey Wright.

Il film uscirà nelle sale il 22 agosto e sarà diffuso in streaming su Apple TV+ a partire dal 5 settembre successivo, dopo la presentazione in anteprima mondiale al prossimo Festival di Cannes, previsto dal 13 al 24 maggio 2025.

Scritto da William Alan Fox, Highest 2 Lowest è liberamente ispirato ad Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa, storia che segue un uomo d'affari che decide se usare la sua ricchezza per promuovere la sua carriera o salvare la vita di un bambino. Sia Highest 2 Lowest che Anatomia di un rapimento sono reinterpretazioni del romanzo giallo di Ed McBain, Due colpi in uno.

Spike Lee a Akira Kurosawa, due maestri a confronto

Highest 2 Lowest: Jeffrey Wright in una scena del trailer

"Una delle cose migliori della scuola di cinema è che si viene introdotti al cinema mondiale, non solo a Hollywood", ha detto Lee a proposito del film l'anno scorso al Red Sea Film Festival. "Il film di Kurosawa Rashomon e la sua struttura mi hanno ispirato a fare Lola Darling. In Rashomon ci sono tre persone che assistono a uno stupro e ognuna dà la propria opinione sull'accaduto. In Lola Darling, Nola Darling ha tre fidanzati che la vedono ciascuno in modo diverso. Fin dall'inizio della mia carriera sono stato influenzato da Kurosawa".

Highest 2 Lowest: Denzel Washington in una scena del trailer

Il film segna la quinta collaborazione tra Lee e Washington. "Sono contento di averne fatte cinque", ha detto Lee a proposito della collaborazione con l'attore due volte Premio Oscar. Highest 2 Lowest è interpretato anche da Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Dean Winters, John Douglas Thompson e dal rapper Ice Spice.

Il film, prodotto da A24, Escape Artists, Mandalay Pictures, 40 Acres and a Mule e Filmworks, ha iniziato la produzione a New York ed è stato girato con il direttore della fotografia Matthew Libatique nel maggio 2024.