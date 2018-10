Spies in Disguise: Karen Gillan e Ben Mendelsohn nel cast del film animato

Karen Gillan, Ben Mendelsohn, Rashida Jones, Masi Oka e il dj e produttore musicale DJ Khaled saranno tra i doppiatori del film animato Spies in Disguise, prodotto dalla 20th Century Fox.

Il progetto sarà diretto da Nick Bruno (Epic - Il mondo segreto) in collaborazione con l'artista Troy Quane (Ferdinand) e la produzione sarà curata da Blue Sky Studios e Chernin Entertainment.

I protagonisti già annunciati del lungometraggio, in arrivo nei cinema americani nel settembre 2019, saranno le star Will Smith e Tom Holland.

I protagonisti della storia sono Lance (Smith) e Walter (Holland), rispettivamente una spia cool e affascinante e il giovane inventore che crea tutti i gadget che l'agente utilizza quando va in missione. Quando emerge una situazione particolarmente pericolosa, i due devono imparare a fidarsi uno dell'altro per salvare il mondo.

Gli eventi si svolgeranno in un contesto moderno ispirato a una versione stilizzata di Washington.

Il film si basa sul cortometraggio del 2009 intitolato Pigeon: Impossible, diretto da Lucas Martell.

La produzione verrà curata da Michael J. Travers, mentre Theodore Shapiro comporrà la colonna sonora del progetto destinato al grande schermo.