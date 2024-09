Spider-Noir: Karen Rodriguez entra nel cast della serie con Nicolas Cage in un ruolo misterioso

Mentre la serie live-action Spider-Man Noir (ora intitolata Spider-Noir) di Prime Video continua a fare il casting dei suoi attori non protagonisti, abbiamo un'aggiunta tardiva: Karen Rodriguez.

Variety riporta che l'attrice di Sciame - che è apparsa anche in film come Acapulco, Shining Girls, Power Book IV: Force e The Big Leap - si è unita alla produzione con un ruolo da series regular, ma i dettagli sul suo personaggio sono stati tenuti nascosti.

La Rodriguez si unisce all'eroe principale di Nicolas Cage (che si pensa sia una nuova versione di Ben Reilly), insieme a Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Abraham Popoola, Li Jun Li e Jack Huston.

È stata rilasciata una sinossi ufficiale, ma secondo una ripartizione più dettagliata, Ben Reilly (Cage) dovrà vedersela con Silvio Manfredi, alias Silvermane, e Yuri Watanabe, alias Wraith.

Cosa racconterà la serie?

"Seguiamo Ben Reilly, un investigatore privato, mentre lotta contro la corruzione dilagante nella New York del 1933, e allo stesso tempo scopriamo il suo passato di supereroe. Reilly indaga sulla morte di Edward Addison, che lo porta a scoprire che il sindaco sta tramando qualcosa di nefasto che coinvolge il boss del crimine Silvermane e la femme fatale Yuri Watanabe".

Jun Li interpreterà Wraith e si presume che Brendan Gleeson vestirà i panni di Silvermane, ma è prevista anche la presenza di altri cattivi, tra cui l'Uomo Sabbia. Oren Uziel sarà sceneggiatore e produttore esecutivo della serie, mentre i produttori di Into the Spider-Verse, Phil Lord e Christopher Miller, e l'ex capa della Sony, Amy Pascal, saranno a bordo come produttori esecutivi.

Uziel è noto per aver scritto il film d'azione romantico The Lost City, oltre a film come 22 Jump Street, Mortal Kombat e The Cloverfield Paradox. Ha anche scritto John Wick 4 e l'imminente adattamento del videogioco Borderlands.

Cage non ha ripreso il ruolo di Noir per il recente sequel animato Across the Spider-Verse, ma dovrebbe tornare per il film finale della trilogia animata, Beyond the Spider-Verse.