Spider-Man: il video del "vero" Goblin a New York scatena i commenti dei fan, compreso Chris Miller

Un video girato a New York mostra una persona volare in stile Green Goblin e i fan di Spider-Man, compreso il regista Chris Miller, hanno commentato online.

Un video girato nella città di New York e diventato virale online mostra una persona che sfreccia in aria a bordo di un drone e Christopher Miller ha scatenato i commenti dei fan di Spider-Man e della Marvel con un tweet ironico.

Il regista e produttore ha infatti scherzato online dichiarando: "Scusateci, stavamo girando alcune scene in motion capture del Goblin per Spider-Man: Un Nuovo Universo 2".

Chris Miller ha dovuto rapidamente chiarire: "Era uno scherzo: non stiamo girando niente in motion capture per Spider-Man: Into the Spider-Verse 2. Era solamente un tizio che probabilmente si spezzerà il collo e ha perso l'opportunità di indossare un costume di Green Goblin".

Il filmato, visualizzato oltre 6 milioni di volte su Twitter e condiviso innumerevoli volte, non rivela l'identità della persona che si è messa alla prova con l'impresa.

Il suo "mezzo di trasporto" ricorda molto da vicino quello usato dal Goblin interpretato da Willem Dafoe nel film di Spider-Man diretto da Sam Raimi e questo ha scatenato i commenti dei fan della Marvel, compreso proprio Miller.

Il villain dovrebbe apparire nuovamente nel film con protagonista Tom Holland, come sostengono alcune ipotesi alimentati dai possibili avvistamenti dell'attore nell'area del set di Spider-Man: No Way Home.

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire anche i villain affidati ad Alfred Molina e Jamie Foxx negli adattamenti cinematografici dei fumetti che avevano come protagonisti Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.