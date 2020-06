Spider-Man: Un nuovo universo, iniziata ufficialmente la produzione del sequel

Spider-Man: Un nuovo universo, premio Oscar come Miglior Film d'animazione nel 2018, sta per tornare con un sequel molto atteso dai fan, la cui produzione è ufficialmente iniziata, come ha annunciato l'animatore Nick Kondo tramite Twitter.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

La Sony ha iniziato la produzione per il film sui supereroi proprio ieri, come condiviso da Nick Kondo che ha comunicato al mondo social l'inizio di questa nuova avventura, con un tweet entusiasta contenente una gif promozionale del prossimo film che annuncia il suo arrivo nel 2022.

Spider-Man: Un Nuovo Universo vede protagonista un nuovo Uomo Ragno, l'adolescente Miles Morales che, dopo il morso di ragno radioattivo, comincia a sviluppare misteriosi poteri e presto, grazie a Peter Parker, scopre che non è l'unico Spider-Man in circolazione. Per quanto riguarda le anticipazioni sul sequel, pare che la storia si concentrerà sulla crescente relazione tra Miles Morales e Gwen Stacy, una Spider-Woman che proviene da un'altra dimensione, e inoltre sappiamo che apparirà anche Supaidaman, lo Spider-Man giapponese.

Qui trovate la recensione di Spider-Man: Un Nuovo Universo, acclamato per il suo stile di animazione unico e per le immagini mozzafiato, motivi che accrescono l'hype verso un sequel che si prospetta ricco di sorprese.