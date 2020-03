Spider-Man: Un nuovo universo, da Hot Toys arriva l'action figure super accessoriata

Hot Toys lancia la nuova action figure di Spider-Man: Un nuovo universo e propone un oggetto di culto super accessoriato. Non si può dire che l'azienda abbia cavalcato l'onda del successo del film d'animazione, ma certamente si è presa il suo tempo per fare un buon lavoro, visto il livello di dettagli, elementi personalizzabili e possibili combinazioni per il Miles Morales giocattolo.

Spider-Man: Un nuovo universo, Miles Morales è uno dei nuovi supereroi

Il nuovo giocattolo collezionabile di Spider-Man: Un Nuovo Universo è in scala 1:6 e rappresenta il protagonista praticamente in ogni combinazione possibile. Ci sono i vestiti da "civile" di ogni giorno e c'è il costume da Uomo Ragno con tantissimi dettagli a regola d'arte. Il viso di Morales ha due diverse espressioni e anche un cambio di capelli, oltre a ben 13 pezzi di ricambio per le mani con differenti impostazioni.

Hot Toys Spider-Man: Into the Spider-Verse - 1/6th scale Miles Morales Collectible Figure pic.twitter.com/xihzhEvbRA — ONE SIXTH CUSTOM FIGURE (@onesixthscale) February 27, 2020

L'action figure è alta circa 29 centimetri e ha 30 punti di articolazione, per il massimo della libertà nell'impostazione del personaggio. Tra gli accessori disponibili ci sono invece una bomboletta di vernice spray e diverse ragnatele di più dimensioni e forme. Quello di Hot Toys è decisamente un pezzo da collezione molto appetibile, ma è anche in buona compagnia.

Oltre alla nuova action figure da Spider-Man: Un nuovo universo firmata Hot Toys, dalla New York Toy Fair 2020 arrivano una marea di nuovi personaggi Funko Pop, compreso J. Jonah Jameson da Spider-Man: Far From Home, Valkyrie sul suo cavallo alato dall'epica battaglia in Avengers: Endgame e soprattutto Stan Lee nel suo meraviglioso cameo in Thor: Ragnarok, con tanto di braccio cibernetico.