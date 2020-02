Cavalieri dello Zodiaco: Funko Pop in arrivo per i personaggi del manga!

Larrivo dei Cavalieri dello Zodiaco in versione Funko Pop, con sei diversi personaggi, è uno degli annunci della New York Toy Fair 2020.

Alla New York Toy Fair 2020 c'era grande attesa per gli annunci sui nuovi Funko Pop. Tra le prossime uscite del brand ci sono i Cavalieri dello Zodiaco, che saranno disponibili con sei diversi personaggi ispirati al leggendario manga e anime Saint Seiya di Masami Kurumada.

Dopo aver svelato i Funko di Will & Grace e quelli di The Boys, l'azienda produttrice di giocattoli e action figures tra le più amate e acquistate del mondo ha reso noto l'arrivo sul mercato della linea ispirata ai celeberrimi Cavalieri dello Zodiaco. I personaggi disponibili in questa prima serie saranno Pegasus, Crystal, Andromeda, Phoenix e Sirio in ben due versioni, di cui una sarà capace di illuminarsi al buio!

Il manga che ha dato vita al mondo di Saint Seiya debutta con 28 volumi a fumetti nel 1985. Tra il 1986 e il 1989, la Toei Animation produce il primo adattamente animato del manga, che ottiene un successo clamoroso e avvicina svariate generazioni alla storia dei protettori di Atena. Alla serie classica fanno seguito quattro longometraggi d'animazione, videogiochi e merchandising di ogni genere.

Nel 2019 arriva invece su Netflix Saint Seiya - I Cavalieri dello zodiaco, remake animato della serie classica, che sarà anche oggetto di un ulteriore reboot nel 2020 o 2021, stavolta in formato live action con il titolo di Knights of Zodiac - Saint Seiya. Aspettando ulteriori informazioni sul futuro in carne e ossa dei Cavalieri dello Zodiaco, possiamo goderci le nuove versioni Funko Pop dei personaggi storici della serie classica.