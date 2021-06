Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, Issa Rae avrà il ruolo di Jessica Drew

Issa Rae ha ottenuto il ruolo di Jessica Drew in Spider-Man: Un Nuovo Universo 2, l'atteso sequel del film animato ispirato ai fumetti Marvel.

Spider-Man: Un Nuovo Universo 2 avrà nel proprio cast anche Issa Rae e l'attrice darà voce a Jessica Drew, ovvero Spider-Woman.

Il personaggio debutterà per la prima volta sul grande schermo e da tempo si sosteneva online che potesse essere al centro di uno dei nuovi progetti prodotti dalla Sony o dalla Marvel.

Jessica Drew è stata creata da Archie Goodwin e Marie Severin e nella versione dell'Ultimate Universe era il clone di Peter Parker. Spider-Man: Un Nuovo Universo si svolge in una versione modificata della linea temporale di quel racconto, quindi la giovane dovrebbe seguire quell'approccio alla sua storia.

Tra le pagine dei fumetti Drew ottiene i suoi poteri grazie a un siero sperimentale che il padre le ha dato per salvare la sua vita. La giovane aveva inoltre affrontato un processo che aveva rallentato il suo invecchiamento, ma al tempo stesso le aveva dato altre capacità come l'energia bioelettrica che prende la forma di colpi di veleno mortale, mentre i suoi ferormoni suscitano piacere negli uomini e hanno un effetto opposto nelle donne.

Nel cast del progetto, oltre alla new entry Issa Rae, ci saranno i ritorni di Shameik Moore e Hailee Steinfeld. La regia è invece stata affidata a Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg torneranno tutti in veste di produttori di Spider-Man: Into the Spider-Verse 2, con Alonzo Ruvalcaba co-produttore. Il co-regista di Spider-Man: Un Nuovo Universo Peter Ramsey sarà il produttore esecutivo, insieme ad Aditya Sood.

Il primo Spider-Man: Un Nuovo Universo, diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman da una sceneggiatura di Lord e Rothman, è stato un film rivoluzionario sotto vari punti di vista. È stato il primo film di Spider-Man a concentrarsi sulla storia di Miles Morales (Shameik Moore), i cui genitori sono neri e latini, piuttosto che su quella di Peter Parker (Jake Johnson). Per ottenere un'estetica che evocasse il fumetto, Sony Animation ha riprogettato efficacemente i suoi sistemi di animazione CGI e il successo al botteghino del film - che ha incassato 373,5 milioni di dollari in tutto il mondo - ha dimostrato che i film d'animazione destinati a un pubblico adulto possono essere un'enorme business. Spider-Man: Un Nuovo Universo è stato il primo film della Sony a vincere l'Oscar per il miglior film d'animazione e molti lo considerano il miglior film su Spider-Man mai realizzato.

La sceneggiatura sarà firmata da David Callaham, con l'aiuto di Phil Lord e Chris Miller. Il film animato arriverà nelle sale americane il 7 ottobre 2022.