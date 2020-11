Spider-Man: Tom Holland realizza un video speciale per un giovane fan malato (VIDEO)

Tom Holland ha realizzato un video speciale in occasione di Halloween per un giovane paziente sottoposto a trapianto di cuore grande fan di Spider-Man.

La star che negli ultimi anni ha interpretato Spider-Man, ovvero Tom Holland, ha pubblicato un video speciale per un fan in procinto di avere un trapianto di cuore, condiviso nel giorno di Halloween, aiutandolo a diventare proprio l'Uomo Ragno.

Come vedete nel video, pubblicato da Jaimie Trueblood su Twitter ad Halloween, Tom Holland ha girato il contenuto per il Children's Healthcare di Atlanta, affidando i suoi doveri di Spider-Man a un giovane fan di nome Jerry, un bambino in attesa di un trapianto di cuore.

Nel video, girato come un trailer, il giovane attore corre in un'aula di fretta e afferma che anche i supereroi devono sostenere gli esami finali. Chiede così a Jerry di sostituirlo, facendolo diventare il nuovo Uomo Ragno pronto a una nuova avventura intitolata Spiderverse: SpiderJerry.

Un fantastico gesto che ha permesso al piccolo Jerry di vivere un giorno da Spider-Man grazie al suo idolo del momento. Tra l'altro, Tom Holland non è nuovo a questo tipo di iniziativa, infatti spesso ha portato il suo Spider-Man fuori dal set e negli ospedali per rallegrare i suoi fan in difficoltà. Inoltre, ha fondato la sua personale organizzazione di beneficenza insieme ai suoi fratelli, chiamata The Brothers Trust, che cerca di sostenere piccoli enti di beneficenza che lottano per ottenere finanziamenti.

Tom Holland tornerà in Spider-Man 3, la cui uscita è attualmente prevista per dicembre 2021. Ancora non si hanno dettagli sulla trama e sui personaggi che vedremo nel nuovo film.