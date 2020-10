Spider-Man 3: Tom Holland riceve la sceneggiatura su un iPad e rischia di romperlo, ecco il divertente video

Tom Holland ha rischiato di mettere nuovamente in crisi la Marvel: in un video l'attore rischia di rompere l'iPad dove è conservata la sceneggiatura di Spider-Man 3.

Tom Holland è arrivato ad Atlanta per le riprese di Spider-Man 3 e ha quasi rischiato di rompere l'iPad in cui è contenuta la sceneggiatura del film.

Il divertente momento è stato condiviso dall'attore sui social media, suscitando l'ilarità dei fan che da tempo sono rimasti conquistati dalla sua totale incapacità di non rivelare spoiler o non compiere qualche disastro.

L'attore ha pubblicato nelle sue stories su Instagram il momento in cui è arrivato nella casa in cui resterà ad Atlanta trovando un pacco contenente un tablet dove è conservata la sua copia dello script di Spider-Man 3, ovviamente avvolta dalla consueta segretezza che contraddistingue i progetti Marvel.

Tom Holland viene mostrato mentre, pieno di entusiasmo, dichiara: "Sono appena arrivato a casa, sono ad Atlanta, e mi hanno appena fatto ricevere un pacco. Quel pacco contiene un iPad e in quell'iPad c'è una sceneggiatura, e quello script è di Spider-Man 3".

La star ha poi aggiunto: "Quindi sto per scoprire cosa farò nei prossimi cinque mesi. Non vi dirò nulla perché ho imparato la mia lezione".

Mentre il giovane interprete di Peter Parker stava continuando ad aggiornare i suoi fan un gesto improvviso ha rischiato di metterlo nei guai. Tom si è quindi interrotto e ha detto: "Oh merda. Ho appena rotto questo iPad. Okay, ora lo leggerò e non vedo l'ora. vi parlerò presto".

Per fortuna Holland ha solo rovinato la cover e non il dispositivo che contiene la sceneggiatura top secret.

In Spider-Man 3 Tom Holland reciterà accanto a Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Tony Revolori e Benedict Cumberbatch che riprenderà il ruolo di Doctor Strange.

Alla regia ci sarà ancora una volta Jon Watts, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris McKenna ed Erik Sommars.