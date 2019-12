Spider-Man: Tom Holland era ubriaco quando cercò di convincere Bob Iger a salvarlo

Spider-Man l'ha rischiata grossa questa estate, ma fortunatamente Tom Holland - nonostante fosse ubriaco - è riuscito a convincere Bob Iger a cercare un ulteriore accordo con Sony per salvare il personaggio. Il fatto che in un momento chiave dell'operazione il ragazzo avesse alzato il gomito lo avrà reso più convincente?

"Bob, il CEO di Disney, è stato qui di recente, e ci ha raccontato come (...) sei stato tu a fare in modo che [Sony e Disney] si 'riappacificassero'" chiede Jimmy Kimmel durante il suo show, di cui l'interprete di Spider-Man è stato ospite in questi giorni.

"Più o meno. Non è stato proprio tutto merito mio" risponde Holland, e poi fa "Cioè ho salvato Spider-Man!" ride, e inizia a raccontare: "Eravamo alla D23, questa grande convention Disney, e la notizia era trapelata, e io ero ovviamente devastato. Ero sconvolto. E mia madre e miei amici erano lì, a fare foto a tutto ciò che era Marvel e io stavo così a guardarli" fa il broncio "Mi chiedevo 'Mi è ancora permesso essere qui?' è stato orribile. Ad ogni modo, ho chiesto se potevo avere l'indirizzo email di Bob, perché volevo semplicemente dirgli grazie, grazie per questi fantastici 5 anni, per aver cambiato la mia vita nel miglior modo possibile, e per dirgli che speravo di poter lavorare ancora insieme in futuro. Gliel'ho mandata, e lui mi ha risposto subito dopo, dicendo che avrebbe voluto che ci sentissimo al telefono non appena ero libero. E tu non è che ti metti lì a controllare la tua agenda con Bob Iger. 'In ogni momento, Bob!' gli ho risposto" afferma ridendo.

Spider-Man - Far From Home, una scena del film con Tom Holland

"Passano due o tre giorni, e io vado con la mia famiglia in un pub per il gioco a quiz che fanno di solito nella nostra città. Ed ero già alla terza pinta di birra - non avevo nemmeno mangiato granché - quando mi squilla il telefono e vedo un numero sconosciuto. E ho questo presentimento 'Secondo me questo è Bob Iger". Ma ero ubriaco! E mio padre mi fa 'Rispondi dai, andrà bene'. Così rispondo e inizio 'Ciao Bob! Sono davvero contento che tu mi abbia chiamato. Qual era la domanda? Quando è uscito Biancaneve? Ah grazie, ora lo scrivo'. Non, non è vero. L'ho ringraziato di nuovo, e lui mi ha detto che magari poteva fare qualcosa per la situazione di Spider-Man. Poi ci sono state una serie di chiamate tra le due compagnie, e con Tom Rothman, lui è stato davvero fondamentale in tutto ciò. Ed è stato davvero interessante avere queste grandi compagnie che chiedevano il mio parere, e io "Mmmh, non saprei... Sono solo un attore!'"

"Un po' come quando si discute per la custodia dei figli... Ma Bob mi pare avesse detto che hai pianto al telefono, è vero?" osserva Kimmel. "Ho frignato proprio. No dai non... Sì, ho frignato. Ero davvero emotivo. Perché mi sono sentito come se... stesse tutto per finire. E avevamo un ottimo piano su cosa fare in futuro con Spider-Man, molto interessante, ma sarebbe stato un peccato estrometterlo dal MCU. Appartiene a quel mondo, ed era un personaggio così forte in quel contesto. Sarebbe stato un peccato perdere tutto ciò. Sono contento che siamo riusciti a trovare un accordo" conclude.

"E io sono contento che ti sei ubriacato e hai risposto a Bob quando ti ha chiamato!" ribatte Jimmy.