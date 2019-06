Spider-Man: Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield in un film sul Multiverso?

Il Multiverso inaugurato da Spider-Man: Far From Home potrebbe prevedere gli Spider-Man Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield riuniti in un unico film.

Ad aprire a questa ipotesi è la produttrice di Spider-Man: Far From Home Amy Pascal che, nel corso di un'intervista a Badtaste.it, ha ammesso:

"E' possibile. Tutto è possibile. Credo che sarebbe interessante esplorare il Multiverse con tutti e tre gli Spider-Men. Il concetto stesso di Multiverso è davvero intrigante".

Amy Pascal dichiara di essere una fan di Spider-Man: Un nuovo universo, acclamata pellicola d'animazione premiata con l'Oscar che, del Multiverso, ha fatto il suo punto di forza (scopritelo nella nostra recensione di Spider-Man: Un nuovo universo).

Spider-Man: Far From Home, in uscita il 10 luglio, introdurrà il Multiverso anche in versione live action quando Spider-Man dovrà unire le forze al misterioso Mysterio (Jake Gyllenhaal), eroe che proviene da un'altra Terra devastata da creature interdimensionali, per sconfiggere questi esseri.

Ma cosa ne pensa la star Tom Holland dell'idea di confrontarsi con i predecessori Tobey Maguire e Andrew Garfield? "Adorerei lavorare con quei ragazzi, sarebbe fantastico! Mi piacerebbe davvero un sacco. E' qualcosa che i fan sognano da tempo. Se Marvel e Sony decideranno di farlo, sta a loro. Io sono pronto, ma non posso scavalcare Kevin Feige e gli altri. Però sarebbe davvero grandioso."