Spider-Man: Tom Holland rivela che i produttori volevano rendere MJ una supereroina

Tom Holland ha svelato che nei film di Spider-Man il personaggio di MJ, interpretato da Zendaya, avrebbe potuto diventare una supereroina.

L'idea dei produttori non sembra però avesse particolarmente entusiasmato l'attrice che non sembra intenzionata a modificare radicalmente il suo personaggio.

Le due star di Spider-Man: No Way Home, intervistati dalla testata russa Odnoklassniki, hanno rivelato l'interessante dettaglio riguardante la ragazza amata da Peter Parker.

Il giornalista ha infatti chiesto a Zendaya se avesse mai chiesto di avere un costume da supereroina, ricevendo immediatamente una risposta negativa. Tom Holland ha però rivelato: "Per un po' ci hanno provato, tuttavia, ti ricordi?".

L'interprete di MJ ha quindi aggiunto: "Sì, ma lascio a questo qui le attività da supereroe!".

Tra le pagine dei fumetti Mary Jane Watson, personaggio a cui si sono ispirati gli sceneggiatori per MJ, ha una doppelganger che possiede dei superpoteri legati ai ragni e si trasforma nell'eroina chiamata Spinneret.

Nel nuovo capitolo delle avventure di Spider-Man interpretato da Holland è stato introdotto il multiverso, elemento che verrà esplorato ulteriormente nel sequel con protagonista Doctor Strange, tuttavia per ora non sembra che sia in programma l'apparizione di una versione alternativa di MJ. Per ora, inoltre, non è stato svelato alcun dettaglio relativo al modo in cui la storia della ragazza proseguirà.