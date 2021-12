Spider-Man, Zendaya rivela la sua paura legata al costume di Tom Holland: "E se deve vomitare?"

Zendaya ha svelato una sua paura durante le riprese di Spider-Man: No Way Home causata dal costume indossato da Tom Holland.

L'interprete di Peter Parker, per interpretare le sequenze in cui il supereroe è in azione, deve infatti indossare una tuta da cui è praticamente impossibile uscire.

Tom Holland, ospite del talk show condotto da Graham Norton per promuovere Spider-Man: No Way Home, ha spiegato che ha sempre voluto una cerniera per poter andare in bagno facilmente, senza però mai essere soddisfatto nella sua richiesta. Zendaya è quindi intervenuta per esprimere una sua preoccupazione: "Il costume è un pezzo intero e sotto c'è un casco. Ho sempre questa paura che si sta impegnando veramente molto dal punto di vista fisico o accade qualcosa... Se dovesse venirgli da vomitare... Come? Come potrebbe riuscire a farlo?".

L'interprete di MJ ha ribadito che l'idea che possa soffocare le suscita un leggero stato di ansia: "Si tratta di una vera preoccupazione. Onestamente, alle volte quando lo guardo mi spavento un po' e mi causa un po' di stress".

Tom Holland, nonostante i problemi causati dallo scomodo costume, ha trovato un modo davvero originale per poter bere quando sta girando i film di Spider-Man: usando una cannuccia inserita nei buchi presenti all'altezza degli occhi.

Gli interpreti di MJ e Peter, durante l'apparizione televisiva nel salotto di Graham Norton, hanno inoltre dimostrato cosa accade durante le scene d'azione a causa dell'altezza di Zendaya che le permette di "atterrare" prima del supereroe nelle scene d'azione.

La trilogia dedicata alle avventure del giovane Peter Parker si concluderà con Spider-Man: No Way Home, in arrivo nei cinema italiani il 15 dicembre, e nel cast del progetto diretto da Jon Watts ci saranno anche Jacob Batalon, Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx.