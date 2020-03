Spider-Man: Tom Holland: "Ho rubato vari oggetti dal set dei film Marvel!"

Tom Holland, con estrema sincerità, ha svelato di aver rubato degli oggetti di scena dai set dei film Marvel di cui è stato protagonista nel ruolo di Peter Parker.

La giovane star, durante un'intervista rilasciata a BBC Radio 1, ha infatti dichiarato che la sua casa è piena di memorabilia dei film perché non riesce a resistere e conserva, spesso a insaputa dei produttori, degli oggetti di scena usati durante i ciak di ognuno dei suoi progetti. Tom Holland ha spiegato: "Onestamente ho un set di spara ragnatele del costume di Spider-Man, che la Marvel non sa che ho preso, ma ora sì. Questi sono piuttosto importanti. E ho portato via gli occhiali di Tony Stark. Una volta ho provato a prendere un costume, ma è un po' difficile uscire dal set mentre si indossa la tuta di Spider-Man".

L'attore ha inoltre ammesso che non sa se la sua abitudine potrebbe metterlo nei guai: "Fino a questo momento non è successo. E ne realizzano sempre tante copie perché si rompono sempre".

Tom ha quindi aggiunto ironico: "Io dico 'Oh, ho perso gli occhiali di Tony Stark!'. Rispondono 'Hai fatto cosa?'. E ora sono tra i miei soprammobili".

Holland riprenderà il ruolo di Peter Parker in occasione di Spider-Man 3 che verrà diretto nuovamente da Jon Watts e dovrebbe essere distribuito nelle sale americane a partire dal 16 luglio 2021. Il film riprenderà la narrazione da dopo il tentativo di Mysterio di far incolpare il supereroe, di cui ha rivelato anche l'identità, della sua morte.