Spider-Man in Avengers: Doomsday e Secret Wars? Un rumor svela il ruolo di Tom Holland nei film

Da protagonista del ritorno degli Avengers ad assente dalle pellicole in arrivo: la posizione di Tom Holland nei cinecomic dei Russo in arrivo sarebbe stata chiarita da uno scooper.

Dopo la decisione iniziale di appendere il chiodo il costume da Uomo Ragno, Tom Holland è tornato sui suoi passi ed è attualmente impegnato sul set di Spider-Man: Brand New Day, in arrivo al cinema la prossima estate. Ma la domanda che attanaglia i fan riguarda la sua possibile presenza in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Nelle prime fasi dopo l'annuncio dell'arrivo di Doomsday, i rumor indicavano in Peter Parker il protagonista del film. Ma la sua assenza dall'annuncio del cast nella spettacolare live condotta da Robert Downey Jr. ha messo in discussione queste anticipazioni. Dopotutto, come anticipato dallo stesso Kevin Feige, Spider-Man: Brand New Day segnerà uno stop nella trama multiversale di Peter Parker riportando le sue gesta sul piano della lotta al crimine per le strade di New York. Ricordiamo che, grazie all'incantesimo di Doctor Strange, nessuno ricorda più l'identità dell'Uomo Ragno, neppure i suoi amici più intimi, così Peter Parker può tornare alla sua ordinaria esistenza da supereroe della porta accanto.

Tom Holland in una scena di Spider-Man: Homecoming

Ecco cosa sostiene il nuovo scoop su Spider-Man

Secondo quanto riferito dallo scooper James Mack lo Spider-Man di Tom Holland comparirà in Avengers: Doomsday, ma avrà uno "spazio ridotto", mentre avrà un ruolo da protagonista nel successivo Avengers: Secret Wars.

Se confermata, questa scelta ricalcherebbe in qualche modo gli ultimi due film sugli Avengers, dove abbiamo visto Spider-Man in un ruolo centrale in Avengers: Infinity War, mentre il personaggio è poi passato in secondo piano fino alla battaglia finale in Avengers: Endgame.

Se i piani preannunciati finora da Marvel verranno confermati, Tom Holland sarà al centro di una nuova trilogia sull'Uomo Ragno che verrà inaugurata da Spider-Man: Brand New Day, ma stavolta sarà davvero l'ultima prima che l'attore passi il testimone a un giovane attore che interpreterà Miles Morales.

Diretto da Joe ed Anthony Russo, Avengers: Doomsday arriverà nei cinema il 18 dicembre 2026, mentre l'uscita di Avengers: Secret Wars è prevista per il 17 dicembre 2027.