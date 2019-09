Spider-Man: i registi di Avengers: Endgame "non sorpresi" dalla scissione Marvel Sony

Parlando di Spider-Man, Anthony e Joe Russo, registi di Avengers: Endgame, si sono detti poco sorpresi della separazione drastica tra Marvel e Sony sui diritti dell'Uomo Ragno.

I fratelli Russo sono stati i registi che hanno introdotto Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe nel 2016 in Captain America: Civil War, e hanno ammesso di non essere così sorpresi del mancato accordo tra Sony e Marvel Studios per un futuro condiviso del personaggio nell'MCU.

"Ne siamo rimasti estremamente appassionati. Si tratta di qualcosa che volevamo davvero accadesse e abbiamo combattuto a lungo all'interno della Marvel per realizzarlo". Avevano parlato in questi termini i due registi di Avengers: Endgame, quando venne ufficializzato l'accordo originale su Spidey.

"Penso che sia per questo che io e Joe non siamo sorpresi che ci sia stata una divisione" ha spiegato Anthony Russo "Perché fu già difficile farlo accadere". E proprio perché i Russo non erano sicuri che si giungesse ad un accordo per poter includere Spider-Man in Captain America: Civil War, originariamente era stato previsto il debutto di Ant-Man nel team.

Kevin Feige era intervenuto pubblicamente a poche ore dalla divisione:"Si è trattato di un sogno che non avrei mai pensato potesse accadere. Non è mai stato pensato per durare per sempre. Sapevamo che ci sarebbe stato un tempo limitato in cui saremmo stati in grado di farlo. Volevamo raccontare la storia che abbiamo raccontato e sarò sempre grato".