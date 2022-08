Spider-Man: No Way Home torna al cinema in versione estesa dal 18 al 22 settembre

Dal 18 al 22 settembre 2022 Spider-Man: No Way Home sarà nuovamente visionabile al cinema, con una serie di nuove scene mai viste prima dai fan del celeberrimo franchise.

Spider-Man: No Way Home, il film Marvel che ha incassato più di un 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale, dal 18 al 22 settembre torna al cinema in versione estesa, con nuove scene mai viste prima, grazie ad un'iniziativa di Cinema In Festa.

Spider-Man: No Way Home, Jamie Foxx durante una scena d'azione

Le prevendite sono già aperte e a questo indirizzo potete potete acquistare i biglietti per le sale a voi più vicine. Come già sapete, la celebre pellicola Marvel è disponibile a noleggio e in edizione Home Video, oltre ad essere anche visionabile in streaming su Sky, Now e Netflix.

La sinossi di Spider-Man: No Way Home recita: "Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più."

Spider-Man: No Way Home: un'immagine del film

"Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso."