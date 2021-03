Spider-Man: No Way Home: Tom Holland e lo scherzo a suo fratello sul set

Sul set di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland si è divertito a fare scherzi crudeli a suo fratello Harry che, nel film, appare in un piccolo cameo.

Sul set di Spider-Man: No Way Home, però, Tom Holland si è divertito a fare scherzi crudeli a suo fratello. Di sicuro, per questo motivo, non vincerà il premio di miglior fratello dell'anno. Come ha raccontato a Jimmy Fallon: "Nel film, mio fratello fa un piccolo cameo nei panni di uno spacciatore. In una particolare sequenza, il suo personaggio viene capovolto a testa in giù. Nel frattempo, Spider-Man ha una discussione con altri personaggi e, poi, torna da lui. Ecco, io facevo di tutto per far ripetere la scena al regista. Volevo vedere quanto sarebbe riuscito a resistere mio fratello. Poi, improvvisamente, acceleravo e chiedevo al regista di procedere altrimenti lui non sarebbe stato nemmeno in grado di parlare". Holland ha concluso così il suo racconto: "Mi è piaciuto tantissimo condividere la scena con lui. Sono sicuro che mamma e papà saranno orgogliosi. Si tratta di una sequenza molto divertente".

Harry Holland ha interpretato lo stesso personaggio anche in Cherry, diretto dai fratelli Joe ed Anthony Russo. A questo proposito, come riportato da Showbiz Cheeat Sheet, Tom Holland ha affermato: "Da Cherry in poi, l'idea è quella di coinvolgere il mio fratellino in qualsiasi film faccia anch'io e di fargli interpretare sempre lo stesso ruolo. In un certo senso, anche lui interpreterà un singolare Marvel Cinematic Universe nei panni di uno spacciatore".

Tom Holland è noto per aver interpretato The Impossible, Heart of the Sea, Civiltà perduta, Le strade del male e Cherry e ha vestito i panni di Spider-Man per ben cinque volte finora.