Spider-Man: No Way Home, Ryan Reynolds: "Andrew Garfield ha rubato la scena a Tom Holland in quel film"

Le star dei cinecomic Ryan Reynolds e Andrew Garfield hanno recentemente preso parte a un'intervista speciale di Variety Actors on Actors, una serie in cui due grandi attori conversano sulle loro carriere. In questa occasione, i protagonisti di Deadpool e Spider-Man del MCU hanno avuto l'opportunità di scambiarsi opinioni e complimenti reciproci.

Spider-Man 4, Andrew Garfield: "Il mio ritorno? Non è una supposizione infondata"

Le parole di lode di Reynolds

Durante la conversazione, i due attori hanno discusso dei loro rispettivi film più recenti, tra cui Deadpool & Wolverine e We Live in Time, ma un momento particolarmente interessante è stato quando Reynolds ha espresso il suo entusiasmo per l'interpretazione di Garfield in Spider-Man: No Way Home. L'attore di Deadpool ha confessato di essere un grande fan dell'Uomo Ragno di Garfield, elogiando la sua performance e rivelando che lo stesso film lo aveva fatto "scoppiare in lacrime".

"Mi è piaciuto tantissimo come avete intrecciato, in Spider-Man: No Way Home, i fili del DNA di una conversazione culturale con la narrazione del film. Lo avete fatto in un modo tale che sono scoppiato a piangere" ha raccontato Reynolds, visibilmente emozionato.

Nel corso dell'intervista, Reynolds non ha esitato a fare un'ulteriore dichiarazione scherzosa, affermando che Garfield, in qualche modo, ha "rubato la scena" a Tom Holland nel film: "Seriamente, in un certo senso gli hai rubato la scena in quel film. E se fossi Tom, sarei arrabbiato".

In No Way Home, Garfield è tornato a vestire i panni di Spider-Man, riprendendo il ruolo che aveva interpretato nei due The Amazing Spider-Man nei primi anni del 2010. Il suo ritorno ha entusiasmato i fan, che sperano ora di vederlo di nuovo sul grande schermo, sia in un ipotetico The Amazing Spider-Man 3, che in un incontro con Venom, come suggerito da alcune speculazioni.

Una fanart che immagina il multiverso con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire

Nel frattempo, Tom Holland tornerà ufficialmente nel ruolo di Spider-Man in Avengers: Doomsday e Spider-Man 4. Per quanto riguarda il futuro di Garfield, sebbene non ci siano conferme ufficiali, le voci suggeriscono che potrebbe tornare in Spider-Man 4, come parte di un altro evento multiversale, oppure in Avengers: Secret Wars. Tuttavia, per ora, tutto rimane in attesa di ufficialità.